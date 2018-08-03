ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Счетная палата хочет расширить свои антикоррупционные полномочия

15:26
  • пятница
  • 03 августа 2018

Счетная палата в течение года внесет в Госдуму предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий. По словам главы ведомства Алексея Кудрина, соответствующая тема затрагивалась в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и тот поддержал инициативу.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что его ведомство намерено внести в Государственную думу предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий. Слова Кудрина приводит ТАСС.

"Это не исключено после проведения анализа и выработки предложений. Я думаю, что не раньше чем через полгода-год мы внесем эти предложения", - сказал глава Счетной палаты. 

Он добавил, что соответствующая тема затрагивалась в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и тот поддержал инициативу. 

Кудрин также уточнил, что в настоящее время самыми коррупционными сферами в стране являются управление государственной собственностью и госзакупки.

Ранее стало известно, что Счетная палата в течение трех лет перейдет на цифровой аудит, так что анализ работы всех учреждений будет существенно улучшен. Подобная мера снизит количество нарушений, а также даст СП возможность перейти на профилактический режим работы.

Читайте также:
Главное сегодня
Счетная палата Российской Федерации
Счетная палата Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100