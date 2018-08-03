Счетная палата хочет расширить свои антикоррупционные полномочия

Счетная палата в течение года внесет в Госдуму предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий. По словам главы ведомства Алексея Кудрина, соответствующая тема затрагивалась в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и тот поддержал инициативу.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что его ведомство намерено внести в Государственную думу предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий. Слова Кудрина приводит ТАСС.

"Это не исключено после проведения анализа и выработки предложений. Я думаю, что не раньше чем через полгода-год мы внесем эти предложения", - сказал глава Счетной палаты.

Он добавил, что соответствующая тема затрагивалась в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и тот поддержал инициативу.

Кудрин также уточнил, что в настоящее время самыми коррупционными сферами в стране являются управление государственной собственностью и госзакупки.

Ранее стало известно, что Счетная палата в течение трех лет перейдет на цифровой аудит, так что анализ работы всех учреждений будет существенно улучшен. Подобная мера снизит количество нарушений, а также даст СП возможность перейти на профилактический режим работы.