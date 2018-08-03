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Опубликовано видео из подъезда дома, в котором сестры Хачатурян убили отца

15:40
  • пятница
  • 03 августа 2018

СКР опубликовал видеозапись с камер наблюдения из подъезда дома на севере Москвы, где сестры Хачатурян убили своего отца.

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с камер видеонаблюдения из подъезда дома на Алтуфьевском шоссе, в котором три сестры Хачатурян убили своего отца.

"Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца", - отмечается в сообщении СКР в Twitter.

На видеозаписи видно, как одна из сестер Хачатурян в растерянности ходит по лестничной клетке. После этого она заходит обратно в квартиру.

Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В тот же день были задержаны три дочери убитого Михаила Хачатуряна. Самой старшей из них всего 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал.

В четверг Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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Сестры в подъезде дома после убийства отца
Сестры в подъезде дома после убийства отца
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