Опубликовано видео из подъезда дома, в котором сестры Хачатурян убили отца

СКР опубликовал видеозапись с камер наблюдения из подъезда дома на севере Москвы, где сестры Хачатурян убили своего отца.

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с камер видеонаблюдения из подъезда дома на Алтуфьевском шоссе, в котором три сестры Хачатурян убили своего отца.

"Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца", - отмечается в сообщении СКР в Twitter.

На видеозаписи видно, как одна из сестер Хачатурян в растерянности ходит по лестничной клетке. После этого она заходит обратно в квартиру.

Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В тот же день были задержаны три дочери убитого Михаила Хачатуряна. Самой старшей из них всего 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал.

В четверг Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.