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Китай готов ввести пошлины на американские товары на $60 миллиардов

15:35
  • пятница
  • 03 августа 2018

Министерство финансов Китая сообщило о готовности ввести новые пошлины на американские товары. Госсовет КНР утвердил перечень из более чем 5 тысяч товаров, в отношении которых будут действовать повышенные сборы, на сумму в 60 миллиардов долларов.

Китай введет повышенные пошлины еще на более чем 5 тысяч американских товаров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство финансов КНР.

"В отношении 2493 наименований продукции тарифы будут увеличены до 25%, для еще 1078 пунктов - до 20%, на 974 наименований - до 10%, на 662 пункта - до 5%", - говорится в сообщении ведомства.

Пошлины будут введены на общую сумму в 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп 1 августа поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть введение новых пошлин на китайские товары в размере 25% на общую сумму в 200 миллиардов долларов. В июне Вашингтон ввел аналогичные сборы на ввоз продукции из КНР на 50 миллиардов долларов.

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