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В посольстве прокомментировали информацию о задержанном в Нидерландах россиянине

15:49
  • пятница
  • 03 августа 2018

СМИ сообщили, что в аэропорту Амстердама по подозрению в финансировании ИГ задержан российский гражданин. Посольство России в Нидерландах сообщает, что никаких обращений в консульский отдел не поступало, при этом принадлежность задержанного к России устанавливается.

Посольство в Нидерландах прокомментировало ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в аэропорту Амстердама по подозрению в финансировании запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" был задержан российский гражданин. Об этом пишет ТАСС.

"К настоящему моменту никаких обращений в консульский отдел посольства не поступало. Сотрудники отдела в контакте с компетентными властями Нидерландов предпринимают усилия для установления личности задержанного и его принадлежности к гражданству России", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Там также подчеркнули, что окажут соотечественнику всю необходимую консульскую помощь, если информация о задержании подтвердится, а сам россиянин обратится за соответствующей поддержкой.

Ранее заместитель генерального прокурора России Александр Буксман сообщил, что в стране за первые шесть месяцев 2018 года было предотвращено 19 терактов. Он также добавил, что в первом полугодии сохранилась тенденция сокращения числа преступлений террористической и экстремистской направленности.

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