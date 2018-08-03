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В Монреале покончил с собой тату-модель Рик Дженест

16:11
  • пятница
  • 03 августа 2018

Манекенщик Рик Дженест покончил жизнь самоубийством. Актер был найден мертвым у себя в квартире в Монреале. Сообщалось, что он страдал от психического расстройства. Zombie Boy известен своими татуировками в виде скелета.

Манекенщик Рик Дженест, больше известный под псевдонимом Zombie Boy ("Мальчик зомби"), покончил с собой в возрасте 32 лет, пишет Газета.Ru.

Тело тату-модели нашли в квартире в канадском Монреале 1 августа. Известно, что Дженест страдал от психических заболеваний.

Мужчина покрыл татуировками 90% тела и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Широкую известность Zombie Boy получил после съемок в клипе Леди Гаги.

Певица ранее почтила память своего друга в Twitter. "Суицид моего друга Рика Дженеста, Zombie Boy, более чем опустошающий. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру и сломать барьер, запрещающий говорить о психическом здоровье. Если вы страдаете, позвоните другу или родственникам сегодня. Мы должны спасать друг друга", - написала она.

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Рик Дженест
Рик Дженест
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