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Первым замминистра транспорта назначен топ-менеджер "Автодора" Алафинов

16:07
  • пятница
  • 03 августа 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра транспорта России Иннокентия Алафинова. С января 2014 года он был членом правления государственной компании "Российские автомобильные дороги". Ранее занимал должности помощника министра финансов и замглавы Федерального дорожного агентства.

Член правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Иннокентий Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта России. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева.

Алафинов работал в "Автодоре" с января 2014 года. Прежде он являлся помощником министра финансов России, а еще ранее занимал должность заместителя главы Федерального дорожного агентства.

В июле Медведев уволил главу Росалкогольрегулярования Игоря Чуяна и назначил на эту должность Игоря Алешина, занимавшего пост генерального директора "Союзплодоимпорта". Ранее в том же месяце свой пост по собственному желанию покинул глава Росприроднадзора Артем Сидоров.

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