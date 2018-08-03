В МИД поделились подробностями о задержанном на Чукотке американце

В МИД сообщили, что задержанный на Чукотке гражданин США заблудился в открытом море из-за плохих метеоусловий и таким образом оказался на территории России. Мужчина зарегистрирован в штате Аляска, проживает он в Анкоридже. Его осмотрели врачи, состояние - удовлетворительное.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала подробности о ситуации на Чукотке, где был задержан гражданин Соединенных Штатов. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Около двух недель назад он принял решение выйти в открытое море и из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации несколько дней провел в море и таким образом оказался на территории России", - отметила Захарова.

Она добавила, что мужчину, зарегистрированного в штате Аляска и проживающего в Анкоридже, осмотрели врачи, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что гражданин США решил взять лодку и уплыть в Китай, однако вместо этого попал в Россию, оказавшись на Чукотке. Тогда отмечалось, что американца задержали российские пограничники, после чего нарушитель границы попросил политического убежища.