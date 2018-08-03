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Иран начал масштабные военные учения в Персидском заливе

16:40
  • пятница
  • 03 августа 2018

Источник из США сообщил, что войска Ирана начали масштабные учения в Персидском заливе. Так, в район Ормузского пролива стянуто около 100 единиц флота. В Вашингтоне выражают опасения, что иранские учения перекроют залив для прохода торговых судов.

Военные силы Ирана начали масштабные учения в Персидском заливе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.

Пожелавший остаться неизвестным источник из Соединенных Штатов отметил, что в район Ормузского пролива было стянуто около ста единиц флота и это количество может в ближайшие дни увеличиться. 

В публикации также подчеркивается, что происходящее является ответом Тегерана на выход Штатов из ядерной сделки и возобновление санкций в отношении Ирана. При этом в Вашингтоне выражаются опасения, что иранские учения перекроют залив для прохода торговых судов.

Комментариев по ситуации с иранской стороны в настоящий момент нет.

2 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерного соглашения, а также сирийское урегулирование и вопросы двусторонних отношений.

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что США не должны играть с огнем, пытаясь развязать войну. Он также подчеркнул, что остановить экспорт иранской нефти невозможно, более того - Тегеран всегда имеет множество ответов на агрессивные действия Вашингтона.

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