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Испания выдала России главу двух турфирм по делу о мошенничестве

16:53
  • пятница
  • 03 августа 2018

В Россию из Испании экстрадировали главу двух туристических фирм Галину Стрельцову. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве на 1,2 миллиона рублей. По версии следствия, подозреваемая предложила потерпевшим туры в испанский город Аликанте и в итоге похитила полученную по договорам предоплату.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что Испания выдала России обвиняемую в хищении денег у клиентов главу двух туристических фирм. Его слова приводит "Интерфакс".

"В Россию из Испании экстрадирована Галина Стрельцова, обвиняемая в особо крупном мошенничестве", - отметил Куренной.

Как считает следствие, подозреваемая, возглавлявшая фирмы "Агентство Просвещение" и "Коста Бланка",  с мая 2012 года по июль 2014-го предложила потерпевшим туры в испанский город Аликанте и в итоге похитила полученную по договорам предоплату на общую сумму около 1,2 миллиона рублей.

Стрельцова была объявлена в международный розыск. Ее нашли в Испании, после чего в декабре 2017 года Генпрокуратура России направила запрос о ее выдаче. В пятницу в сопровождении спецконвоя задержанная была экстрадирована в Россию.

Ранее Генпрокуратура представила статистику преступности в России за первые шесть месяцев 2018 года. За указанный период в стране зафиксировали почти миллион преступлений. Самыми распространенными правонарушениями являются кражи - это более трети от общего числа. Также было зафиксировано почти 111 тысяч мошеннических действий. Каждое третье преступное деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

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