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В Киеве предложили обменять Седикова на одного из граждан Украины

17:01
  • пятница
  • 03 августа 2018

В Киеве предложили обменять Алексея Седикова на одного из граждан Украины, отбывающего наказание в российской тюрьме. С соответствующим предложением к главе СПЧ Михаилу Федотову обратилась украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова обратилась к главе СПЧ Михаилу Федотову с предложением обменять Алексея Седикова на одного из граждан Украины, отбывающего наказание в российской тюрьме.

На Украине Седикова, воевавшего в Донбассе и задержанного в 2016 году, приговорили к 11 годам лишения свободы. Денисова отметила, что Седикову требуется "неотложное оперативное вмешательство" из-за травмы бедра. При этом в больнице при колонии такую операцию провести нельзя.

На прошлой неделе Денисова отправила российской коллеге Татьяне Москальковой письмо с предложением об обмене заключенными. Инициатива касается взаимного освобождения 36 человек.

Пресс-служба российского омбудсмена в ответ заявила, что у Москальковой нет полномочий помиловать или освобождать заключенных.

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