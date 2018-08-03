Гендиректор НПО имени Лавочкина досрочно лишен полномочий

Совет директоров АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" досрочно лишил полномочий гендиректора предприятия Сергея Лемешевского. Он является фигурантом в деле о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса и будет находиться под стражей до 19 сентября. Также по делу проходят руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков.

В пресс-центре АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" сообщили, что генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский досрочно лишен своих полномочий по решению совета директоров. Об этом пишет ТАСС.

"В ходе этого же заседания принято решение избрать временно исполняющим обязанности генерального директора АО "НПО Лавочкина" Харуна Жекерияевича Карчаева с 03 августа 2018 года до образования нового единоличного исполнительного органа", - также отмечается в сообщении.

Ранее суд арестовал Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову до 19 сентября, а председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова до 17 сентября по делу о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса.

Как считает следствие, деньги были похищены через заключение фиктивных договоров на оказание юридических услуг, действительную работу по которым осуществляли штатные сотрудники НПО.