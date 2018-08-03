ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК заочно предъявил обвинение в наемничестве гражданину России

17:26
  • пятница
  • 03 августа 2018

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение россиянину Антону Королеву, воюющему в составе "Азова" в Донбассе. По данным следствия, он является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций.

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение в наемничестве гражданину России Антону Королеву, участвующему в боевых действиях в Донбассе на стороне украинского националистического батальона "Азов".

Как сообщила TVC.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций.

По данным следствия, осенью 2014 года Королев выехал на территорию Украины, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав батальона "Азов", поддерживаемого правительством Украины.

"Прибыв на Украину, Королев прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике", - сообщила Петренко.

Королев заочно арестован и объявлен в международный розыск. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело будет направлено в суд заочно.

Читайте также:
Главное сегодня
Антон Королев
Антон Королев
Официальный представитель СКР Светлана Петренко
Официальный представитель СКР Светлана Петренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100