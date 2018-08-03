СК заочно предъявил обвинение в наемничестве гражданину России

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение россиянину Антону Королеву, воюющему в составе "Азова" в Донбассе. По данным следствия, он является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций.

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение в наемничестве гражданину России Антону Королеву, участвующему в боевых действиях в Донбассе на стороне украинского националистического батальона "Азов".

Как сообщила TVC.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций.

По данным следствия, осенью 2014 года Королев выехал на территорию Украины, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав батальона "Азов", поддерживаемого правительством Украины.

"Прибыв на Украину, Королев прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике", - сообщила Петренко.

Королев заочно арестован и объявлен в международный розыск. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело будет направлено в суд заочно.