Экс-гендиректор КБ имени Кошкина арестован по делу о крупной растрате

Тверской суд арестовал экс-гендиректора АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина" Николая Масляева до 3 октября. Ему предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере.
Бывший генеральный директор АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина" Николай Масляев арестован Тверским судом Москвы по делу о растрате. Об этом пишет ТАСС.
Масляев будет находиться под стражей до 3 октября. Ему предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере.
КБАЛ входит в государственную корпорацию "Ростех" и занимается разработкой технологий и оборудования для производства патронов к стрелковому оружию.
Ранее стало известно, что совет директоров АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" досрочно лишил полномочий генерального директора предприятия Сергея Лемешевского. Он является фигурантом уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
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