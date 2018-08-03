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Экс-гендиректор КБ имени Кошкина арестован по делу о крупной растрате

17:22
  • пятница
  • 03 августа 2018

Тверской суд арестовал экс-гендиректора АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина" Николая Масляева до 3 октября. Ему предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере.

Бывший генеральный директор АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина" Николай Масляев арестован Тверским судом Москвы по делу о растрате. Об этом пишет ТАСС.

Масляев будет находиться под стражей до 3 октября. Ему предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере. 

КБАЛ входит в государственную корпорацию "Ростех" и занимается разработкой технологий и оборудования для производства патронов к стрелковому оружию.

Ранее стало известно, что совет директоров АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" досрочно лишил полномочий генерального директора предприятия Сергея Лемешевского. Он является фигурантом уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса.

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