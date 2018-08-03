Минобороны: в Сирию в ближайшие месяцы могут вернуться около 890 тыс. беженцев

В ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться порядка 890 тысяч беженцев. В Минобороны России подчеркнули, что ждут от международных организаций активного подключения к проводимой работе.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что на родину в ближайшие месяцы могут вернуться порядка 890 тысяч граждан Сирии. Его слова приводит ТАСС.

"Ждем от международных организаций, ООН и стран - участниц переговоров в женевском формате активного подключения к проводимой работе", - добавил Мизинцев.

Он также отметил, что в настоящее время заканчивается формирование сирийского межведомственного координационного штаба по содействию возвращению перемещенных лиц.

Ранее в российском Министерстве обороны обратили внимание, что некоторые страны препятствуют возвращению сирийских граждан в места постоянного проживания. В ведомстве подчеркнули, что соответствующий процесс политизируется под различными предлогами.

30 июля стало известно, что более 73 тысяч беженцев вернулись в пригород Дамаска Восточную Гуту, которую недавно освободили от боевиков.