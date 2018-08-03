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Российский банк "Агросоюз" попал под санкции США

17:43
  • пятница
  • 03 августа 2018

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российского банка "Агросоюз". Согласно данным ЦБ, его единственным владельцем является Андрей Шляховой. Зарегистрирован банк в Москве.

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало заявление, в котором говорится о введении санкций в отношении российского банка "Агросоюз". Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что санкции вводятся в рамках мер в отношении КНДР. Также в соответствующий санкционный список попал предположительно проживающий в Москве гражданин Северной Кореи Вон Чон 1971 года рождения. Кроме того, ограничительные меры распространили на китайскую компанию Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейскую компанию Korea Ungum Corporation.

По размещенным на сайте ЦБ данным, единственным владельцем зарегистрированного в Москве банка "Агросоюз" является Андрей Шляховой.

2 августа сенаторы обеих партий США внесли в Конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В нем предусматриваются более жесткие ограничительные меры в отношении энергетического и финансового секторов России, а также ее "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, предусматривается применение санкций в отношении "российского суверенного долга".

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