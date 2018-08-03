Украинский ЦИК оценил стоимость проведения выборов в стране в 2019 году

Украина потратит на выборы в 2019 году около 4,7 миллиарда гривен (175 миллионов долларов). Из них на выборы президента уйдет 2,35 миллиарда гривен (86 миллионов долларов), а на парламентские выборы - 1,95 миллиарда гривен (71,6 миллиона долларов).

На проведение выборов на Украине в 2019 году будет потрачено около 4,7 миллиарда гривен (175 миллионов долларов). Соответствующие данные опубликовал Центризбирком страны.

Так, выборы президента обойдутся в 2,35 миллиарда гривен (86 миллионов долларов), а парламентские выборы - в 1,95 миллиарда гривен (71,6 миллиона долларов).

Вместе с тем на проведение выборов депутатов местных советов придется потратить 247 миллионов гривен (9 миллионов долларов), а на функционирование государственного реестра избирателей - 223 миллиона гривен (8 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что на Украине опасаются вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в стране в марте 2019 года. Там также заявили, что Москва продолжит оказывать на Украину "агрессивное военное давление".