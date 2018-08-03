Упавший в ливневку в Сочи мальчик найдем мертвым в море

Ребенок, который ранее пропал в Сочи, найден мертвым. По предварительным данным, мальчик упал в ливневую канаву и его течением унесло в море.

Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений о гибели ребенка в Сочи, который упал в ливневую канализацию и был найден позже мертвым в море.

Инцидент произошел во второй половине дня в поселке Лазаревское. Мальчик упал в ливневку и не смог оттуда выбраться.

"Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море", - говорится в сообщении СУ СКР по Кубани. Позже спасатели нашли его тело в море.

Причины смерти ребенка будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Ранее сообщалось, что мальчик упал в ручей.