В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве нижегородского депутата

Обвиняемый в совершении мошеннических действий и взяточничестве на территории Нижегородской области депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков задержан в Грузии. Ранее он был заочно арестован судом. Решается вопрос об экстрадиции. Брат Глушкова Александр все еще находится в международном розыске.

В Грузии задержан депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков, которого обвиняют в совершении мошеннических действий и взяточничестве на территории Нижегородской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета России.

Как считает следствие, Глушков в июле 2015 года через посредника получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Также Глушкова и его родного брата Александра подозревают в нанесении ущерба Балахнинскому району на сумму не менее 100 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Александра и Владимира Глушковых было заведено 22 марта. Подозреваемые скрылись от следствия и были объявлены в розыск. 30 марта их заочно арестовали.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Владимира Глушкова. Александр Глушков все еще находится в международном розыске. Расследование дела продолжается.