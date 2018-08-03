ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве нижегородского депутата

18:29
  • пятница
  • 03 августа 2018

Обвиняемый в совершении мошеннических действий и взяточничестве на территории Нижегородской области депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков задержан в Грузии. Ранее он был заочно арестован судом. Решается вопрос об экстрадиции. Брат Глушкова Александр все еще находится в международном розыске.

В Грузии задержан депутат земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков, которого обвиняют в совершении мошеннических действий и взяточничестве на территории Нижегородской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета России.

Как считает следствие, Глушков в июле 2015 года через посредника получил от директора строительной фирмы взятку в размере шести миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Также Глушкова и его родного брата Александра подозревают в нанесении ущерба Балахнинскому району на сумму не менее 100 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Александра и Владимира Глушковых было заведено 22 марта. Подозреваемые скрылись от следствия и были объявлены в розыск. 30 марта их заочно арестовали.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Владимира Глушкова. Александр Глушков все еще находится в международном розыске. Расследование дела продолжается.

Читайте также:
Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100