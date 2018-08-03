Ураган повалил деревья и затопил улицы в Перми

В Пермском крае ликвидируют последствия урагана. Он обрушился на регион в пятницу днём. Ветер, скорость которого превышала 20 метров в секунду, валил деревья и слабо закреплённые конструкции. Из-за обрыва проводов обесточены несколько посёлков. В Перми после сильного ливня под водой оказались многие улицы.

Застигнутые ураганом на улице мужчины с риском для жизни пробираются в укрытие. Сверху вместе с пенопластовым утеплителем падают сорванные ветром металлические листы кровли. Стихия накрыла Пермь днем в пятницу. Шквалистый ветер, достигавший 25 метров в секунду, не только гнул, но и ломал как спички деревья, валил светофоры и дорожные знаки, передает "ТВ Центр".

В самом центре города на улице Луначарского строительный забор обрушился на несколько припаркованных автомобилей – обошлось без пострадавших. Не выдержали десятки легких конструкций. Почти сразу началась гроза с ливнем и градом. За стеной дождя трудно было что-либо различить даже вблизи. Жители Перми стали свидетелями необычного природного явления.

Меньше чем за полчаса в городе выпало 15 миллиметров осадков. В большинстве районов ливневая канализация не справилась с последствиями дождя. На улицах машины уходили под воду по капот и, проезжая, поднимали волны. Невозможно было различить дорожную разметку и уберечься от попадания в ямы. Резко упала скорость движения. Оказалась нарушена работа общественного транспорта.

После урагана без электроэнергии остались 25 населенных пунктов Пермского края - это почти восемь тысяч жителей. Возникли проблемы с телефонной связью и интернетом. Аварийные бригады начали восстановительные работы. По данным метеорологов, грозовой фронт сейчас движется в сторону Свердловской области. Там порывы ветра могут быть еще более сильными.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".