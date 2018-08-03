Участники "Территории смыслов" обсудили эффективную политику

Во Владимирской области завершается пятая смена всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". На этой неделе участникам были предложены дискуссии по теме "Эффективная политика". А сегодня в гости к форумчанам приехали лидеры парламентских партий. Им пришлось ответить на множество вопросов по внутренней политике и международным делам. И хотя встреча проходила в режиме "без галстуков", межпартийные прения получились довольно жаркими.

На "Территории смыслов" эта смена - самая активная. Молодые управленцы, социологи, депутаты, представители молодёжных отделений партий - более тысячи человек со всей страны. У каждого - десятки актуальных вопросов, передает "ТВ Центр".

По традиции общение проходит без галстуков. Атмосфера ощущается особенно во время предварительных отдельных встреч с молодыми коллегами. Лидера "Справедливой России" Сергея Миронова - как бывшего десантника - не забыли поздравить с прошедшим Днем ВДВ.

Молодёжь и их наставники обсуждали пути развития страны и текущие тренды. А затем уже встретились на пленарном заседании, или как его тут называют – "диалог на равных". А для этого необходимо единство власти и народа, заявил Юрий Афонин. На форуме он заменяет лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Лидер коммунистов сейчас участвует в праздновании годовщины сражений на Орловско-курской дуге.

"Российское государство и общество связано с соборностью и коллективизмом. На этом строилось создание государства. Мы чётко понимаем - когда теряется коллективизм и соборность для нашего государства - теряется доверие народа к власти. И когда это доверие теряется, мы проходим смутные времена. Как это было в 17 веке. К сожалению, события коснулись и Российской империи в XX веке, и СССР распался", - заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Про единство вспомнили ещё раз, когда говорили о грядущих выборах. Сейчас в России более 60 непарламентских партий. Но многие из них фактически не функционируют.

"Здесь присутствуют политологи, которые говорили, что в 19-20 году должно остаться порядка 25 политических партий. Я думаю, что это неизбежный путь. Путь объединения. Потому что много партий левого толка, много партий правого толка. Другой направленности, у них схожая идеология, им необходимо объединяться", - сказал руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

Впрочем, без партийных баталий не обошлось. Лидеры припомнили друг другу ошибки прошлого. Завязалась ожесточённая полемика. Владимир Жириновский выступил с конструктивным предложением.

"В конце дискуссии, если, конечно, им невтерпеж, стенка на стенку - мы готовы! ЛДПР и КПРФ", - предложил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Правда, лидер ЛДПР тут же добавил - партия против любого радикализма в политике. Участники форума спрашивали про социальные проблемы и их решение. Обсуждали, как молодёжи делать карьеру в политике - с трибуны прозвучал совет: начать с местных выборов, чтобы набраться опыта.

"Вы все разные, вы представляете различные политические партии, политические движения, но вас объединяет две стратегические вещи: первое - вы граждане великой страны, вы граждане Российской Федерации. А второе - вы молоды, у вас действительно вся жизнь впереди. Давайте на своём месте, в своём населенном пункте, будь то небольшой посёлок или город - оглядитесь вокруг, поглядите, как тяжело живётся людям, постарайтесь им помочь", - предложил Миронов.

А как это сделать - обязательно расскажут старшие коллеги. Такой обмен опытом между поколениями необходимо внедрять повсеместно, уверены политики.

"Ребята слышат нас, слышат себя - это развитие. Нельзя, чтобы они замыкались в себе. И здесь, когда их много собирается по несколько тысяч каждый год, есть одно пожелание, чтобы по всей стране это было. Чтобы они могли высказаться", - сказал Жириновский.

На этом смена заканчивается. Уже завтра участники "Территории смыслов" разъедутся по домам, чтобы воплотить свои идеи в мире большой политики.

Никита Васильев, Виктор Мальцев, Сергей Ким, "ТВ Центр".