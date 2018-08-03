Во Франции ввели штраф за домогательства на улицах

Во Франции принят резонансный закон о непристойном поведении по отношению к женщинам. Подобные вещи - даже если оскорбление было выражено в устной форме - больше не останутся безнаказанными. Нарушителей ждёт штраф, и в отдельных случаях весьма внушительный - до 750 евро. Чашу терпения переполнили заметно участившиеся случаи уличных домогательств. И зачастую в них были замешаны мигранты.

Этот законопроект французские парламентарии начали предлагать ещё осенью прошлого года, но его рассмотрение постоянно откладывалось. И вот, свершилось. С сегодняшнего дня домогательства на улицах - или как это называют сами авторы нововведения - "агрессивный флирт" - карается крупным штрафом.

За непристойную шутку или взгляд с сексуальным подтекстом придётся заплатить 750 евро, передает "ТВ Центр". Правда, нашлись и противники этого закона, которые утверждают: под угрозой оказалась сама культура французского флирта. Но факты говорят о том, что ситуация зашла слишком далеко. По данным соцопросов, за последний год только в Париже жертвами физического или психологического насилия стали несколько сотен женщин.

"Главная проблема в том, что, если речь идёт об изнасиловании, то в распоряжении полиции оказывается масса доказательств - синяки, ссадины, разорванная одежда. Но когда мужчина просто ведёт себя непристойно, никаких улик не остаётся. Понятно, что к каждой женщине полицейского не приставишь. Но должна быть правовая база, которая будет защищать нас от оскорблений такого рода. Кроме того, мы не знаем и о половине подобных случаев. В нашем обществе действует коллективный обет молчания", - прокомментировала принятие закона министр по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Шьяппа.

Но есть и те, кто молчать не собирается. Случай с нападением на 22-летнюю студентку Мари Лагерр в Париже стал известен на весь мир. Кроме того, именно благодаря смелости девушки закон в итоге и был принят.

Мари возвращалась домой с работы, когда услышала от встречного прохожего свист и непристойные комментарии в свой адрес. Оскорблённая Мари сделала мужчине замечание. После чего он развернулся, догнал её возле уличного кафе, где в тот момент было много посетителей, и ударил по голове с такой силой, что Мари упала на землю. Девушка опубликовала видео с уличной камеры наблюдения в своём микроблоге. Пост набрал несколько тысяч комментариев со словами сочувствия и поддержки. Среди тех, кого возмутили эти кадры, оказались и французские политики.

"Мы все поддерживаем Мари и готовы встать на её защиту. Посмотрите видео! Этот человек думает, что ему всё можно: приставать, оскорблять и даже подойти к девушке, чтобы ударить её! Это просто недопустимо", - заявил министр цифровой экономики Франции Мунир Махжуби.

По факту нападения на Мари полиция завела уголовное дело. Однако установить личность мужчины так и не удалось. Но, судя по его внешности, это был один из тех мигрантов, которые буквально заполонили улицы французских городов. Мари утверждает: у неё нет ни одной знакомой женщины, которая хотя бы раз не сталкивалась с оскорбительным поведением в свой адрес. И, по её мнению, одного только введения штрафов недостаточно.

"Я считаю, в первую очередь, надо менять менталитет этих людей и вкладывать больше денег в их образование", - сказала пострадавшая Мари Лагерр.

Французский закон о наказании за домогательства - не первый в Европе. В Германии тем, кто пристаёт к женщинам, грозит тюремное заключение сроком до двух лет или крупный денежный штраф. Приняли этот документ в июле 2016 года. А поводом для жёсткого законодательного решения стала настоящая охота на дам, которую мигранты устроили в Кёльне во время празднования Нового года. Среди нападавших были граждане Ирака и Сирии, а также выходцы из стран Северной Африки.

Оксана Фомичева, Георгий Могунов. "ТВ Центр".