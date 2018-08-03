Украина пригрозила закрыть въезд венгерскому министру

Набирает обороты международный скандал с участием Украины и Венгрии. В пятницу Киев пригрозил запретить въезд в страну одному из представителей Будапешта - министру по развитию Закарпатья. Решение об учреждении подобной должности было принято на днях. Украина это расценила как прямое вмешательство во внутренние дела и теперь требует официальных объяснений от соседнего государства.

Не дождавшись от венгерской стороны объяснений, официальный Киев перешел к угрозам. Министру Иштвану Греже, который в Будапеште теперь отвечает за развитие украинского Закарпатья, обещают запретить въезд в страну, передает "ТВ Центр".

Националисты еще больше разогревают конфликт. Лидер ОУН - эта организация считается экстремистской в России и по закону запрещена - призвал силой защищать регион.

"Правительство Венгрии, на мой взгляд, перешло красную линию. Назначение "уполномоченного по вопросам Закарпатской области" - прямое вмешательство во внутренние дела Украины, покушение на территориальную целостность. За это бьют по зубам. Необходимы решительные шаги, которые бы показали, что Украину нужно уважать. Скажем, ввести на территорию Закарпатья боевые подразделения ВСУ", - заявил глава ОУН Богдан Червак.

Конфликт между Венгрией и Украиной разгорелся с новой силой после того, как в Киеве узнали, что Будапешт официально создал министерство, которое будет заниматься развитием детских садов в Закарпатье и в целом помогать многочисленной венгерской общине в регионе. У людей там уже давно по два гражданства, многие вообще не знают украинский.

Языковой вопрос и стал основной причиной разлада между странами. Венгрия блокирует евростремления Украины, премьер Виктор Орбан снова высказался на острую тему, чем и подлил масла в огонь.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - сказал Орбан.

В украинском МИД высказывание назвали "недружественным" и вручили венгерскому поверенному ноту протеста. В Будапеште в ответ заявили, что Украина не способна вступить в Евросоюз и НАТО "по своей вине". Венгрия требует немного – уважения прав венгерского меньшинства, но в итоге сталкивается с национализмом на государственном уровне.

Уже решен вопрос о размещении в Закарпатье горно-пехотной бригады ВСУ. Голосование в местной раде проходило под давлением радикалов. С подобным применением силы сейчас решаются многие вопросы в стране. Эта драка произошла в Конотопе (см. видео).

Так националисты убеждали депутатов проголосовать нужным образом и отправить в отставку мэра. Полиции пришлось применять слезоточивый газ. Эти кадры (см. видео) из Киева - там радикалы ворвались в пресс-центр агентства "Украинские новости", сорвали мероприятие и закидали присутствующих яйцами.

В Днепре взорвали автомобиль депутата Виталия Чернявского. Он выжил, но находится в реанимации. Политик возглавляет региональное отделение партии "Батькивщина". Ее глава Юлия Тимошенко - сейчас лидер предвыборной президентской гонки.

"Лето в стране проходит под знаком политического терроризма. Страна неуправляема. Речь уже идёт не об отдельных инцидентах, а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события", - написала в Facebook Тимошенко.

Но реакции пока не последовало. Силовики перед выборами заняты ликвидацией антиукраинской деятельности - по сути под эту формулировку попадают все критики действующего режима. Например, согласно отчету СБУ только за последний месяц, задержано 11 человек за размещение постов в социальных сетях.

Пётр Вершинин. Илья Титов. "ТВ Центр".