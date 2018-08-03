В Петербург приехал самый маленький в мире жеребец Гулливер

В Санкт-Петербург для участия в международной конной выставке приехал самый маленький в мире жеребец. Его кличка - Гулливер - уместна лишь в стране великанов: рост лошадки - чуть меньше полуметра. Это сантиметров на 20 ниже обычного роста американских мини-лошадей, у пары которых на ферме в Ленинградской области чуть больше года назад и родился Гулливер.

Годовалому Гулливеру дали имя за необычные размеры. Еще его называют арабским скакуном в миниатюре. Правда, наездников подобрать трудно: конь, всего 48 сантиметров в холке, может удержать на спине максимум небольшую собаку. Но в наличии экстерьер хоть и маленького, но скакуна. Поэтому ездовому манежу Гулливер предпочел карьеру фотомодели, передает "ТВ Центр".

"Бывают с блестками, розовые, голубоватые. Вот так вот глазки выделяем, и на фотографиях у него получается очень выразительный взгляд", - рассказала работник фермы Светлана Алексеева.

Тени для лошадиных век – казалось бы, что может быть невероятнее? Только лак для копыт. Личная косметичка Гулливера едва ли не больше, чем он сам. Жеребца сейчас готовят к крупной международной конной выставке, которая откроется 9 августа. Удивительно, но многочасовую процедуру макияжа, которую и человек не всякий выдержит, конь переносит с явным удовольствием.

Гулливер - самый маленький в мире представитель породы миниатюрных лошадей. Эта уникальная разновидность скакунов имеет очень древнюю историю: останки таких лошадок находили в гробницах египетских фараонов, личный карликовый конь был у императора Николая II. Сейчас эти удивительные животные используются в иппотерапии.

"Эти лошадки - единственные в мире, которые работают поводырями, прекрасно дрессируются и обучаются. Несут позитивную энергию, такую же как дельфины. За счет своих маленьких размеров они могут ходить по лестнице, помещаются в лифты, они приходят к больным людям", - сообщила заводчик Елена Чистякова.

Когда Гулливер родился, он был меньше кошки. Конь и сейчас значительно уступает в размерах своим ровесникам. Поилку для него пришлось сделать отдельную, потому что до общей он не дотягивается. И, если выйти ночью в поле с конем, то только так. На ручках Гулливера носили до самого лета, сейчас отучают, уж слишком растолстел.

На фоне коня обычного размера Гулливер выглядит как игрушечная лошадка. Но это не мешает ему на равных общаться со всеми обитателями фермы. Гаспар и Гулливер – лучшие друзья. Золотой андалузский жеребец Гаспар всегда готов прикрыть своего крохотного друга. И на выставку они поедут вместе.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.