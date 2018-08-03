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Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

18:54
  • пятница
  • 03 августа 2018

Владимир Путин утвердил закон об установлении в стране новой памятной даты 19 апреля - это День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Ранее документ приняла Госдума и одобрил Совфед.

Президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной думой и одобренный Советом Федерации закон об установлении в стране новой памятной даты 19 апреля, а именно о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Об этом пишет ТАСС.

В пояснительных материалах к документу отмечается, что 19 апреля 1783 года Крым был принят под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, и это стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Как указывали авторы закона, жителям новых российских земель были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи.

Также в пояснительной записке подчеркивается, что соответствующее установление новой памятной даты подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства.

Ранее Министерство экономического развития предложило продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года и увеличить ее финансирование. До этого стало известно, что инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92 процента - это 36,4 миллиарда рублей. Там действует свободная экономическая зона, предполагающая льготы по страховым взносам на работников, а также возможность инвестировать во все отрасли и беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для бизнеса комплектующие.

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