В МИД подвели первые итоги расследования убийства журналистов в ЦАР

Первые результаты следственных действий показывают, что на российских журналистов в ЦАР напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты. Представители правоохранительных органов ЦАР и специалисты ООН осмотрели место преступления и допросили свидетелей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о первых результатах расследования убийства троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Ее слова приводит ТАСС.

"Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", - заявила Захарова.

Она добавила, что представители правоохранительных органов ЦАР и специалисты ООН осмотрели место преступления и допросили свидетелей в городе Сибут, а также близлежащих селениях.

Ранее стало известно, что тела убитых в ЦАР журналистов будут отправлены в Россию в 17:00 по местному времени 3 августа. При этом в посольстве России в африканской республике отметили, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены. Вместе с тем в миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике сообщили, что журналисты не связывались с ними ни перед поездкой, ни по прибытии в ЦАР.

31 июля СМИ написали о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. В российском МИД подтвердили, что у них были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера направил российскому лидеру Владимиру Путину послание с соболезнованиями в связи с произошедшим.