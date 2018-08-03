Россия и АСЕАН договорились подготовить встречу лидеров

В Сингапуре прошла министерская встреча представителей России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Стороны констатировали прогресс в реализации решений, которые были приняты на саммите Россия - АСЕАН в Сочи в мае 2016 года, а также договорились о подготовке новой встречи лидеров.

В Министерстве иностранных дел России рассказали об итогах министерской встречи в Сингапуре с представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сообщение МИД цитирует ТАСС.

"Стороны констатировали существенный прогресс в реализации решений, принятых на саммите Россия - АСЕАН в Сочи в мае 2016 года", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также заявили, что была достигнута договоренность о подготовке новой встречи лидеров.

Ранее министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан сообщил, что в стране ждут визита президента России Владимира Путина на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский саммит в ноябре 2018 года. ВАС пройдет 14-15 ноября. Его формат традиционно привязан к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне.