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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

20:30
  • пятница
  • 03 августа 2018

Пользователи в США, Бразилии, Мексике, Польше и Великобритании, а также в ряде других стран жалуются на сбои в работе Facebook. Всего с проблемами столкнулись порядка 22,5 тысячи человек.

Согласно данным портала Down Detector, сразу в ряде стран пользователи Facebook столкнулись со сбоями в работе сервисов социальной сети. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что всего на сбои пожаловались 22,5 тысячи человек. Проблемы наблюдаются, в частности, в Соединенных Штатах, Бразилии, Мексике, Польше и Великобритании.

При этом из России жалоб на некорректную работу функций Facebook практически не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в Facebook и Instagram теперь можно отслеживать, какое количество времени человек проводит в этих социальных сетях. Соответствующая информацию отображается в настройках. Также доступна функция напоминания при достижении определенного лимита.

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