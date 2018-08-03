Путин подписал закон о регистрации авто без посещения ГИБДД

Владимир Путин подписал закон, разрешающий владельцам автомобилей регистрировать транспортные средства в автосалонах. При этом ГИБДД будет назначать только государственный номер - номерные знаки автовладелец будет получать непосредственно у изготовителя самостоятельно.

Закон, согласно которому автовладельцы смогут регистрировать транспортные средства в автосалонах, подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал правовой информации.

Документ, в основном, касается тех, кто покупает у официальных дилеров новые автомобили. Им больше не нужно обращаться в ГИБДД для постановки машины на учет.

Вместе с тем Госавтоинспекция будет назначать только государственный номер - номерные знаки автовладелец будет получать непосредственно у изготовителя самостоятельно. При этом все фирмы включат в соответствующий реестр, предельными тарифами для них будет заниматься Федеральная антимонопольная служба.

Законопроект внесли в государственную думу в 2011 году. В первом чтении его приняли в 2013 году, с тех пор он находился на доработке. Окончательно нижняя палата парламента приняла документ в июле 2018 года.