Крымчан освободили от НДФЛ по списанным кредитам

Жителей Крыма и Севастополя освободили от уплаты НДФЛ по списанным им задолженностям по кредитам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин освободил жителей Крыма и Севастополя от уплаты НДФЛ по списанным им задолженностям по кредитам, передает ТАСС. Соответствующий закон был подписан президентом России и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, от НДФЛ освобождаются доходы жителей Крыма и Севастополя в связи со списанием им задолженностей по кредитам, взятым в украинских банках до марта 2014 года.

До подписания закона списанные долги жителей Крыма перед банками Украины формально считались доходом. В связи с этим, согласно налоговому кодексу, они облагались НДФЛ по ставке 13%.