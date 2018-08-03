Жертвами теракта в Афганистане стали почти 40 человек

В пятницу в Афганистане произошел теракт в мечети, внутри которой в момент атаки находились верующие. Нападение совершили двое мужчин: один из них привел в действие взрывное устройство, второй открыл огонь по людям. По последним данным, погибли 39 человек, еще более 70 человек, в том числе дети, находятся в больнице.

Жертвами теракта в Афганистане, где в пятницу террористы взорвали мечеть в городе Гардез и расстреляли верующих, стали, по последним данным, 39 человек. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Еще более 70 человек, в том числе дети, находятся в больнице.

Трагедия произошла в провинции Пактия. Два террориста атаковали находившихся в мечети верующих. Один из них привел в действие взрывное устройство, второй открыл огонь по людям.