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США обвинили Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР

21:26
  • пятница
  • 03 августа 2018

Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР. Речь идет о предписании на использование рабочей силы из Северной Кореи. Ранее в рамках мер в отношении КНДР Штаты ввели санкции против российского банка "Агросоюз".

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Россия нарушила резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Ее слова приводит ТАСС.

"Заслуживающие доверия сообщения о нарушении Россией резолюций ООН по рабочей силе КНДР внушают опасения", - сказала Хейли.

Ранее стало известно, что в рамках мер в отношении КНДР Штаты ввели санкции против российского банка "Агросоюз". 

18 июля посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что к концу ноября 2019 года из России должны выслать всех рабочих с гражданством КНДР. Дипломат добавил, что уже сейчас зафиксировано двукратное сокращение числа северокорейских рабочих в России.

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