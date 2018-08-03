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МИД: санкции против "Агросоюза" демонстрируют беспомощность США

22:03
  • пятница
  • 03 августа 2018

Санкции против банка "Агросоюз" демонстрируют беспомощность Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя 54-й "накат" США.

Новые санкции США, которые были введены в пятницу против российского банка "Агросоюз", демонстрируют беспомощность Вашингтона, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. В его комментарии на сайте МИД эти санкции названы 54-м "накатом" США с 2011 года.

"Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в сообщении.

В пятницу Управление по контролю над иностранными активами Минфина США сообщило, что американские власти расширили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них физическое лицо из России, коммерческий банк "Агросоюз", зарегистрированный в России, а также еще одну китайскую и одну северокорейскую организацию.

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