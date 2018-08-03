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Полиция США завершила расследование стрельбы в Лас-Вегасе

22:15
  • пятница
  • 03 августа 2018

В США завершилось расследование трагедии в Лас-Вегасе, где 1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять из окна номера отеля и убил 58 человек. Мотивы убийцы установить не удалось. В правоохранительных органах лишь отметили, что стрелявший был "непримечательным человеком" с признаками нарушения психики.

Полиция Соединенных Штатов завершила расследование обстоятельств стрельбы в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года, в результате которой погибли 58 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Отмечается, что мотивы стрелка установить так и не удалось. Как заявил шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо, совершивший массовое убийство Стивен Пэддок был "непримечательным человеком" с признаками нарушения психики. 

Новых обвинений по делу выдвигаться не будет. 

Ранее сообщалось, что компания MGM Resorts, владеющая отелем Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из окна которого велась стрельба, подала в суд на пострадавших. Она требует признать, что не несет ответственность за трагедию.

1 октября 2017 года 64-летний Пэддок из окна своего номера начал стрелять по посетителям музыкального фестиваля, проходившего недалеко от отеля Mandalay Bay. Погибли 58 человек, пострадали более 500. Пэддок покончил с собой до того, как в его номер ворвались полицейские.

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