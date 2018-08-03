Путин разрешил въезжать в Россию без виз по паспорту болельщика

Безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика - FAN ID - утвержден до конца года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Футбольные фанаты из других стран, получившие паспорт болельщика для приезда на чемпионат мира по футболу, до конца года смогут въезжать в Россию без визы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

ЧМ проходил в России с 14 июня по 15 июля. Иностранные болельщики, оформившие FAN ID, и купившие билеты на матчи, могли приехать в Россию без визы.

После завершения мундиаля Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года.