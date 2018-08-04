Не менее 18 человек погибли в катастрофе вертолета под Красноярском

Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair разбился в Красноярском крае. Катастрофа унесла жизни 18 человек. Она произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, неподалеку от площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". "Черные ящики" уже обнаружены.

В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8 авиакомпании UTair. На борту находились не менее 18 человек. Как передает "Интерфакс", все они погибли.

Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, неподалеку от площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". Согласно предварительной версии, вертолет зацепил лопастями внешний груз другого вертолета.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что "черные ящики" разбившегося вертолета уже найдены. Однако установить причины катастрофы они вряд ли помогут.