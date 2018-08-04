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Под Калугой не менее шести человек погибли в результате ДТП с маршруткой

10:32
  • суббота
  • 04 августа 2018

​В Калужской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes. В результате погибли шесть человек. Еще столько же получили ранения.

Шесть человек погибли, еще столько же пострадали из-за ДТП с участием микроавтобуса Mercedes ("Мерседес") в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Трагедия произошла на трассе М-3 "Украина" в Мещовском районе. Там столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и грузовик. В результате погибли шесть человек: пять из микроавтобуса и один из легкового автомобиля.

Кроме того, в УМВД подчеркнули, что в больницу с травмами доставлены еще шесть человек. Личности погибших пока не установлены. На месте работают сотрудники полиции и следователи.

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