Появилось видео с догорающими обломками Ми-8 под Красноярском

В Красноярском крае утром, 4 августа, разбился вертолёт Ми-8. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько возможных причин авиакатастрофы.

Догорающие обломки вертолета, специалисты МЧС обнаружили в 180 километрах от поселка Игарка. Это Туруханский район. Безлюдная и отдаленная местность на севере Красноярского края. Погибли 18 человек: трое пилотов и 15 пассажиров - работники одной из российских добывающих компаний. Вертолет должен был доставить их на нефтяное месторождение на вахту. В 10:00 по местному времени штатный взлет с площадки станции "Ванкор-1". Пилоты берут курс на поселок Ванкор-Пурпе - конечную точку маршрута. Но через несколько минут удар винтом. Ми-8 по инерции пролетел два километра, рухнул с полными баками топлива и взорвался, передает "ТВ Центр".

"Предположительная причина падения - задел внешнюю подвеску вертолета Ми-26", - заявил, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.

Позже выяснится, что Ми-26 в момент опасного сближения оказался над разбившимся бортом. Он поднялся с площадки немного раньше и, видимо, совершал какой-то маневр. Вертолет с вахтовиками зацепил лопастями трубы, прикрепленные на стропах на этой внешней подвеске и потерял управление.

Движение машин проходило без контроля диспетчеров. Выполняя такие рейсы, экипажи должны оценивать обстановку самостоятельно. Столкновение в воздухе - основная версия крушения. Но почему так произошло - из-за ошибки пилотов, или технической неисправности еще предстоит установить.

На месте катастрофы, обнаружены оба бортовых самописца. Второй вертолет в результате воздушного инцидента не пострадал. Его экипаж экстренно сбросил груз и благополучно приземлился. По предварительным данным, на этапе взлета, каких-либо нарушений не было. В авиакомпании UTair - владельце Ми-8 заявили, что борт был технически исправен.

Такие рейсы зафрахтованные вертолеты совершают ежедневно. Машины поднимались с небольшими интервалами, одна за другой. В условиях хорошей видимости.

"Уже создана специальная комиссия по расследованию всех обстоятельств причин этой авиакатастрофы. На место авиационного происшествия из Москвы в субботу вылетают заместитель руководителя Росавиации и начальник управления инспекции по безопасности полетов. В течение дня они уже прибудут на место катастрофы", - рассказал советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

Следователи сейчас допрашивают персонал, изымают полетную документацию и берут образцы топлива. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело.

Тимур Абдуллаев Илья Титов, "ТВ Центр".