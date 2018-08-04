ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Британии создадут комиссию по расследованию "вмешательства России"

12:21
  • суббота
  • 04 августа 2018

В Комитете парламента Великобритании по цифровым технологиям и СМИ заявили о беспомощности перед лицом стран, которые якобы угрожают внутренним делам Лондона. Вдохновившись опытом заокеанских коллег, парламентарии хотят переложить ответственность на спецслужбы. Вот только в США “охота на ведьм” до сих пор не принесла результатов.

Не добившись прорыва в расследовании отравления в Эймсбери, где так упорно пытались найти руку Москвы, раздосадованный Лондон лишь усилил антироссийскую риторику. Британским парламентариям теперь повсюду мерещится вмешательство Кремля. Но не в силах справиться с политической паранойей самостоятельно, они настаивают, чтобы "охота на ведьм" в Британии была не хуже, чем в США - с такой идеей выступил глава комитета по цифровым технологиям Палаты общин Дамиан Коллинз, сообщает "ТВ Центр".

"Британия нуждается в уголовном расследовании, таком, как расследование Мюллера в Соединенных Штатах, чтобы установить масштабы усилий России по вмешательству в демократию в Соединённом Королевстве. Только полиция, у которой есть полномочия затребовать личные документы, банковские выписки и другие вещи, способна разобраться в любом кремлевском заговоре", - отметил Коллинз.

Недавно он представил в британском парламенте доклад, который так и назвал - "Фейковые новости". Термин явно американского происхождения. 

В самих же Штатах новый виток санкционной войны. Демократы внесли в Конгресс законопроект о мерах против Москвы. Полный текст документа еще не опубликован, но авторы, в числе которых сенатор Боб Менендес, который уже инициировал в США пакет антироссийских санкций - вбросили в соцсети и прессу сенсационный анонс.

"С принятием этого законопроекта Конгресс установит четкую политику США, чтобы привлечь Россию к ответственности. Причем агрессия Москвы будет встречена такими мерами Вашингтона, которые потрясут кремлевский режим до его основания", - подчеркнул Менендес.

Сенаторы настаивают: в США нужно создать координационный центр для борьбы с "нетрадиционными" угрозами Москвы". Так в Вашингтоне называют хакерские атаки, дезинформацию и пропаганду. В общем, все то, в чем преуспели сами. Доказательств о вмешательстве России в американские выборы как не было, так и нет - зато инсинуаций достаточно. За океаном агентом влияния Кремля сейчас пытаются выставить Марию Бутину.  Похожую историю, только пока без имен и фамилий, американцы стремятся раскрутить и в Москве, выдав за шпионку бывшую сотрудницу посольства США. Громкие заголовки - уже в иностранной прессе: "В американском посольстве в Москве обнаружили русского шпиона".

Россиянка якобы была нанята Секретной службой США и проработала в американской дипмиссии более 10 лет. Она имела доступ к закрытым электронным сервисам, что позволяло просматривать конфиденциальный материал, включая графики президента и вице-президента.

Правда, если бы и в этом деле были конкретные факты, разбирательство вышло бы громким, а скандал - международным. Но уволили сотрудницу только прошлым летом, когда в ответ на антироссийские санкции был сокращен штат сотрудников американских дипмиссий. Все это, как шутят в Москве, уже напоминает анекдоты про Штирлица, которого в коридорах Гестапо выдал волочащийся за спиной парашют.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

Новости по теме
Вестминстерский дворец в Лндоне
Вестминстерский дворец в Лндоне
Полиция Великобритании в костюмах химзащиты
Полиция Великобритании в костюмах химзащиты
Глава комитета по цифровым технологиям Палаты общин Дамиан Коллинз
Глава комитета по цифровым технологиям Палаты общин Дамиан Коллинз
Ноутбук
Ноутбук
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
Роберт Мюллер
Роберт Мюллер
Белый дом США
Белый дом США
Мария Бутина
Мария Бутина
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100