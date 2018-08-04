В Британии создадут комиссию по расследованию "вмешательства России"

В Комитете парламента Великобритании по цифровым технологиям и СМИ заявили о беспомощности перед лицом стран, которые якобы угрожают внутренним делам Лондона. Вдохновившись опытом заокеанских коллег, парламентарии хотят переложить ответственность на спецслужбы. Вот только в США “охота на ведьм” до сих пор не принесла результатов.

Не добившись прорыва в расследовании отравления в Эймсбери, где так упорно пытались найти руку Москвы, раздосадованный Лондон лишь усилил антироссийскую риторику. Британским парламентариям теперь повсюду мерещится вмешательство Кремля. Но не в силах справиться с политической паранойей самостоятельно, они настаивают, чтобы "охота на ведьм" в Британии была не хуже, чем в США - с такой идеей выступил глава комитета по цифровым технологиям Палаты общин Дамиан Коллинз, сообщает "ТВ Центр".

"Британия нуждается в уголовном расследовании, таком, как расследование Мюллера в Соединенных Штатах, чтобы установить масштабы усилий России по вмешательству в демократию в Соединённом Королевстве. Только полиция, у которой есть полномочия затребовать личные документы, банковские выписки и другие вещи, способна разобраться в любом кремлевском заговоре", - отметил Коллинз.

Недавно он представил в британском парламенте доклад, который так и назвал - "Фейковые новости". Термин явно американского происхождения.

В самих же Штатах новый виток санкционной войны. Демократы внесли в Конгресс законопроект о мерах против Москвы. Полный текст документа еще не опубликован, но авторы, в числе которых сенатор Боб Менендес, который уже инициировал в США пакет антироссийских санкций - вбросили в соцсети и прессу сенсационный анонс.

"С принятием этого законопроекта Конгресс установит четкую политику США, чтобы привлечь Россию к ответственности. Причем агрессия Москвы будет встречена такими мерами Вашингтона, которые потрясут кремлевский режим до его основания", - подчеркнул Менендес.

Сенаторы настаивают: в США нужно создать координационный центр для борьбы с "нетрадиционными" угрозами Москвы". Так в Вашингтоне называют хакерские атаки, дезинформацию и пропаганду. В общем, все то, в чем преуспели сами. Доказательств о вмешательстве России в американские выборы как не было, так и нет - зато инсинуаций достаточно. За океаном агентом влияния Кремля сейчас пытаются выставить Марию Бутину. Похожую историю, только пока без имен и фамилий, американцы стремятся раскрутить и в Москве, выдав за шпионку бывшую сотрудницу посольства США. Громкие заголовки - уже в иностранной прессе: "В американском посольстве в Москве обнаружили русского шпиона".

Россиянка якобы была нанята Секретной службой США и проработала в американской дипмиссии более 10 лет. Она имела доступ к закрытым электронным сервисам, что позволяло просматривать конфиденциальный материал, включая графики президента и вице-президента.

Правда, если бы и в этом деле были конкретные факты, разбирательство вышло бы громким, а скандал - международным. Но уволили сотрудницу только прошлым летом, когда в ответ на антироссийские санкции был сокращен штат сотрудников американских дипмиссий. Все это, как шутят в Москве, уже напоминает анекдоты про Штирлица, которого в коридорах Гестапо выдал волочащийся за спиной парашют.

Борис Иванин, "ТВ Центр".