Как жители Сирии восстанавливают свои дома после войны

В Сирии семь тысяч семей вернулись в свои дома в городе Телль-Биса, после его освобождения от боевиков. Сейчас во всей провинции Хомс активно восстанавливают инфраструктуру. В некоторых городах разрушено до 70% жилого фонда.

Квартира Хасана пока не меблирована. Мужчина вернулся в родной город Эр-Растан всего несколько дней назад. Предстоит большой ремонт, передает "ТВ Центр".

"Когда наша армия освободила город от боевиков, и здесь стало безопасно, я вернулся. Но посмотрите в каком состоянии мой дом. Хорошо, что он разрушен не сильно. Я смогу восстановить его своими силами", - рассказал сам Хасан.

Чтобы восстановить дом, Хасану нужны стройматериалы. В этом помогает местная администрация. Составлен план реконструкции наиболее пострадавших объектов.

"Около 70% зданий в нашем городе пострадали во время войны. Одни нуждаются в полном восстановлении, другие в косметическом ремонте. Мы собираем строительные отряды. И часто в них нанимаются сами жильцы", - отметил член комитета правления Эр-Растана Эйдман Касиер.

Эр-Растан освободили от боевиков три месяца назад. И за это время в город вернулись уже полторы тысячи человек. В доме Аниада - большой ремонт.

"Когда мы только вернулись из Хомса, я ужаснулся - ничего целого не осталось. Сейчас уже большую часть мы отремонтировали", - отметил местный житель Аниад Назар.

В городе уже начали восстанавливать электросети. Строительный шум стоит на каждой улице. Восстановление идёт и в соседнем городе Телль-Биса. За годы войны он пострадал не меньше.

"У нас не было ни света, ни воды. Мы не могли позволить, чтобы ситуация так и оставалась нерешённой, когда в город стали возвращаться люди. Сейчас уже отремонтировали водопровод и большую часть энергосистемы", - рассказал член комитета правления Телль-Бисы Халед Вадия.

Заработала и единственная в городе поликлиника. Местные жители ждут, когда в больнице будет укомплектован полный штат специалистов. Также необходимы лекарства и оборудование. В решении этих проблем сирийские власти рассчитывают на помощь других стран. И не только России. Десятки тонн медикаментов в Арабскую Республику уже передала Франция. Власти Японии заявили о готовности помочь в разминировании и восстановлении школ и больниц в Восточной Гуте и Хомсе.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", Сирия.