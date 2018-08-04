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В Москве начался фестиваль "Многонациональная Россия"

12:24
  • суббота
  • 04 августа 2018

В центре столицы проходит фестиваль "Многонациональная Россия". Москвичей и гостей города приглашают на мастер-классы.

В центре Москвы на Пушкинской площади начался фестиваль "Многонациональная Россия". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Большой праздник, посвященный всем народам, проживающим в нашей стране, уже стал традицией.

С утра работает городок ремесел, можно попробовать блюда национальной кухни. Весь день будет звучать этническая музыка: татарские, грузинские, еврейские, молдавские мелодии. Выступят звезды и юные артисты. Москвичей и гостей города приглашают на мастер-классы. Все желающие смогут познакомиться с самыми разными традициями и обычаями.

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Фестиваль "Многонациональная Россия"
Фестиваль "Многонациональная Россия"
Фестиваль "Многонациональная Россия"
Фестиваль "Многонациональная Россия"
Фестиваль "Многонациональная Россия"
Фестиваль "Многонациональная Россия"
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