В Крыму открылась "Дорога к Сфинксу"

В Крыму теперь можно до мельчайших деталей изучить одно из самых мистических мест. Там открылся новый туристический маршрут - "Дорога к Сфинксу", которая ведет к знаменитому Кара-Дагу. Потухший мощный вулкан, как магнит, притягивает путешественников.

Лучшего место для прогулки пешком трудно себе представить. С одной стороны – "ветреный" Коктебель, с другой – "пьянящая" Солнечная Долина. Именно здесь и притаился загадочный крымский Сфинкс. Горный массив, что с определенного ракурса напоминает египетскую статую, передает "ТВ Центр".

160 миллионов лет назад здесь в буквальном смысле бурлила жизнь. Все что мы сейчас видим, в том числе скала под названием "чертов палец" - все это вулканическая лава. Кара-Даг извергался с такой силой, что породу отбрасывало на расстояние 100 километров. Теперь вот получилась такая красота.

По одной из версий, эта скала и есть стержень вулканического жерла. Здесь буквально рассыпаны десятки минералов: опалы, агаты, аметисты. Мистики ценят Кара-Даг за особую ауру, ученые объясняют это магнетизмом. Из-за концентрации металла, компас просто отказывается здесь работать.

Восторг от грандиозности этого места. Этот чистый воздух, скалы, марсианские пейзажи, фантастика.

На вершине Черной горы - именно так переводится с тюркского Кара-Даг - работают экологи. Это один из самых чистых районов на планете. Несколько раз в день фиксируют данные. Следят не только за температурой воздуха или ветром, но и за состоянием атмосферы на Земле.

"Данные, которые мы получаем на станции мониторинга, помогают нами делать выводы о состоянии полуострова. Также они помогают делать выводы в целом по всей планете", - отметил научный сотрудник Карадагского природного заповедника.

Добраться до древнейшего на Земле заснувшего вулкана можно пешком. Территория считается заповедной и закрыта для автомобилей. Сегодня это один из десятков туристических маршрутов в Крыму.

"Можете заглянуть под любой куст, под любую гору, увидеть то, что вы не увидите с машины. Пеший туризм – это экологически грамотный туризм", - рассказал научный сотрудник Карадагского природного заповедника Ярослав Андрончик.

Легенда гласит, что у подножья горы обитало Карадагское чудовище. Якобы именно здесь Георгий Победоносец одолел гигантского змея и освободил местных жителей. Сегодня сотни туристов идут сюда пешком несколько километров, чтобы прикоснуться к легендарной скале и загадать желание.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.