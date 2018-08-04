Несколько детей стали жертвами ливней в Сочи

В Сочи во время непогоды погибли двое детей, развернута масштабная операция по поиску еще одного ребенка - девочку унесло течением реки. А Центральная Россия остается во власти сильной жары. В столице "желтый" уровень опасности.

Всю ночь в Сочи более 400 человек искали упавших в реку детей. Спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии и волонтеры прочесывали местность. В субботу утром в реке обнаружили тело 15-летнего подростка. Судьба его четырехлетней сестры до сих пор неизвестна, сообщает "ТВ Центр".

Трагедия произошла 3 августа в Хостинском районе Сочи. Мужчина, женщина и двое детей пытались перейти разлившуюся после дождей реку вброд. Всю семью смыло течением. Взрослые спаслись. Это уже второй трагический случай из-за сильных ливней за минувшие сутки в Сочи.

В тот же день шестилетний мальчик погиб в поселке Лазаревское. Потоком воды ребенка смыло в ливневую канаву, а затем унесло в море. Этот момент случайно запечатлел очевидец, снимавший потоп. Бабушка мальчика в панике мечется вдоль дороги и зовет прохожих на помощь. В отчаянии пожилая женщина прыгает в водоворот. Спасти внука она не смогла.

Ливни с градом, грозы, порывистый ветер синоптики обещают и 4 августа. В акватории Чёрного моря велика вероятность смерчей. Спасатели просят отдыхающих остаться дома.

А в Свердловской области на Нижний Тагил в пятницу обрушился настоящий тропический ливень. В считанные минуты дождь с градом затопил центральные улицы. Ветер был такой силы, что выбивал стекла в окнах.

Через несколько часов циклон переместился в Екатеринбург. Шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду валил деревья. Последствия стихии сейчас устраняют.

Непогода накрыла и Ставрополь. Там настоящий потоп. Автомобили практически плывут. Ливневые стоки не справляются. Из земли бьет фонтан. Дожди и грозы терзали город три дня. Ветер был такой силы, что ломал и деревья.

А вот жители российской столицы мечтают хотя бы о небольшом дожде и передышке от жары. 3 августа в Москве столбики термометров поднимались выше отметки в 30 градусов. В городе действует "желтый" уровень погодной опасности. Виной всему антициклон, который накрыл столичный регион. Медики советуют москвичам пить больше воды и закрывать голову от палящего солнца. В субботу синоптики снова обещают жару за 30. Но днем может начаться гроза.

Юлия Степина, "ТВ Центр".