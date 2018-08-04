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СМИ узнали об ошибке экипажа Ми-8 перед катастрофой

12:31
  • суббота
  • 04 августа 2018

​В оперативном штабе на месте падения вертолета Ми-8 под Красноярском рассказали, что именно привело к катастрофе. По данным источника, экипаж судна неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего перед этим вертолета с внешним грузом. Командир Ми-8 только в последний момент заметил опасное сближение и попытался предпринять маневр, но было уже поздно.

Экипаж вертолета Ми-8, который разбился в Красноярском крае, неверно рассчитал дистанцию до взлетевшего перед этим вертолета с внешним грузом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего ранее с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом - трубами. Вертолеты опасно сблизились, и разбившаяся машина зацепила несущим винтом трос, удерживавший груз", - рассказал собеседник агентства.

Из данных радиообмена становится понятно, что командир Ми-8, скорее всего, только в последний момент заметил опасное сближение с другим вертолетом и попытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения. Тем не менее, как отметил источник, вертолет не обладает достаточной маневренностью и не смог оперативно уйти от столкновения за несколько секунд.

Само столкновение произошло на высоте 100 метров. Обломки разрушенного вертолета были обнаружены в одном километре от взлетной площадки.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
Последствия крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
Последствия крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
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