Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

В Париже приземлился самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов на борту. В Москву их доставит другой рейс в ночь на 5 августа.

Самолет с телами троих убитых российских журналистов приземлился в Париже. Борт авиакомпании Air France следовал туда из Банги - столицы Центральноафриканской Республики, передает ТАСС.

В Москву тела доставят в ночь на 5 августа, отмечает телеканала "Россия-24".

31 июля СМИ сообщили о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. В МИД России заявили, что у них были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В пятницу официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о первых результатах расследования убийства российских журналистов в ЦАР. По ее словам, "россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты".