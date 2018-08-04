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Более 1000 муниципальных депутатов стали волонтерами штаба Собянина

12:18
  • суббота
  • 04 августа 2018

Волонтерами избирательного штаба мэра Москвы Сергея Собянина стали более тысячи муниципальных депутатов. С ними работают специалисты штаба и доверенные лица главы города.

Более тысячи муниципальных депутатов стали волонтерами избирательного штаба мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба.

"Более тысячи муниципальных депутатов выразили желание поддержать Сергея Собянина и принять участие в предвыборной агитации. С ними работают специалисты штаба и доверенные лица Сергея Семеновича: 2 августа перед муниципальными депутатами выступили руководитель предвыборного штаба Константин Ремчуков и руководитель и ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева. Цель наших тренингов - совместно выработать пути донесения информации до самых разных москвичей - от неравнодушных студентов до занятых предпринимателей и почтенных пенсионеров. Муниципальные депутаты примут участие в пикетах и будут осуществлять поквартирную агитацию москвичей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, депутат муниципального округа Чертаново Южное Ирина Полунина считает, что только совместные усилия Сергея Собянина, жителей округа и органов исполнительной власти позволили преобразить округ. Речь идет об улучшении в транспортной инфраструктуре, успешном строительстве нового жилья, оснащении местных школ и поликлиник современным оборудованием для качественного оказания медицинских и образовательных услуг.

"Я несу ответственность за свою семью и думаю о том, что достанется моим детям и внукам. Я иду на выборы потому, что я должна отстоять свои интересы и пожелания жителей Чертаново Южного: чаяния избирателя и интересы депутата в нашем районе совпадают", - подчеркнула она.

Депутат от муниципального округа Нагатино-Садовники Людмила Кузьмина рассказала, что именно депутаты больше всего могут повлиять на мнение жителей, потому что за годы совместной работы многим депутатам удалось завоевать стабильное доверие.

"Я работаю в нашем районе более 30 лет, очень хорошо знаю нужды избирателей и вижу, как изменились окрестности за последние восемь лет: благоустроены улицы, создан парк "Садовники". Отмечу изменения в области культуры, сферы, в которой я работаю, - теперь жители района могут бесплатно посещать музеи. Эти позитивные настроения, которые чувствуются, и мотивировали меня на то, чтобы я пришла сюда, в штаб, чтобы я предприняла все возможное, чтобы жители Нагатино-Садовников оценили труд Сергея Собянина и проголосовали за свое будущее", - заявила она.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования - 9 сентября 2018 года.

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