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Эрдоган объявил о заморозке счетов американских министров

13:13
  • суббота
  • 04 августа 2018

Анкара заморозит счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, это ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их", - сказал он.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что "действия США по делу [американского пастора Эндрю] Брансона не соответствуют уровню стратегического партнерства".

"Это проявление серьезного неуважения к Турции", - отметил Эрдоган.

1 августа американское Министерство финансов ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Это произошло в связи с тем, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

В ответ МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться, предупредив, что "такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ".

​ Американский пастор Эндрю Брансон удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Он был обвинен в пособничестве организации гюленистов FETÖ. Анкара признала ее террористической и считает, что она поддерживала запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК). Сам пастор отрицает обвинения.

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