Помпео передал послание от Трампа для Ким Чен Ына

В Сингапуре на мероприятии по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) госсекретарь США Майк Помпео передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Послание является ответом на письмо, которое Ким Чен Ын до этого направил Трампу, рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Нойерт.

По словам самого Помпео, у него состоялся разговор с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q