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Помпео передал послание от Трампа для Ким Чен Ына

13:10
  • суббота
  • 04 августа 2018

Глава Госдепа США Майк Помпео передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это произошло на мероприятии по линии АСЕАН в Сингапуре. Послание стало ответом на письмо, которое Ким Чен Ын до этого направил хозяин Белого дома.

В Сингапуре на мероприятии по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) госсекретарь США Майк Помпео передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Послание является ответом на письмо, которое Ким Чен Ын до этого направил Трампу, рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Нойерт.

По словам самого Помпео, у него состоялся разговор с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Сегодня у меня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Ён Хо. У нас состоялся краткий, вежливый разговор. Наша делегация также имела возможность передать ответ Трампа на письмо Ким Чен Ына", - написал Помпео в своем Twitter.

2 августа стало известно, что Дональд Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына. Послание касается выполнения обязательств, достигнутых на саммите КНДР и США в Сингапуре.

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