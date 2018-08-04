Помпео передал послание от Трампа для Ким Чен Ына

Глава Госдепа США Майк Помпео передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это произошло на мероприятии по линии АСЕАН в Сингапуре. Послание стало ответом на письмо, которое Ким Чен Ын до этого направил хозяин Белого дома.

В Сингапуре на мероприятии по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) госсекретарь США Майк Помпео передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Послание является ответом на письмо, которое Ким Чен Ын до этого направил Трампу, рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Нойерт.

По словам самого Помпео, у него состоялся разговор с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

I had the chance to speak with my #DPRK counterpart FM Ri Yong Ho @asean today. We had a quick, polite exchange. Our US delegation also had the opportunity to deliver @Potus reply to Chairman Kim’s letter. pic.twitter.com/1DiR6UDj4Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 августа 2018 г.

"Сегодня у меня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Ён Хо. У нас состоялся краткий, вежливый разговор. Наша делегация также имела возможность передать ответ Трампа на письмо Ким Чен Ына", - написал Помпео в своем Twitter.

2 августа стало известно, что Дональд Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына. Послание касается выполнения обязательств, достигнутых на саммите КНДР и США в Сингапуре.