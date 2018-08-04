В Москве началась неделя Японии

В столице стартовала неделя Японии. Парк Горького станет главной площадкой мероприятия в эти выходные.

Японские боевые искусства, танцы и игра на барабанах. В столице стартовала неделя Японии в Москве. Главной площадкой в субботу и воскресенье станет парк Горького, передает "ТВ Центр".

Там можно увидеть артистов, исполняющих бон-одори - красочный летний танец. И не только увидеть, но и повторить несложные движения под традиционные и современные мелодии. Здесь же будут играть в японские настольные игры, продавать национальную еду и сувениры с персонажами аниме.

Праздник завершится через неделю на центральном московском ипподроме, где гости из Японии продемонстрируют искусство стрельбы на скаку, а российские спортсмены - джигитовку.