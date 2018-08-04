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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

14:09
  • суббота
  • 04 августа 2018

МЧС сообщило о приближении к Москве грозы. Она будет сопровождаться сильным ветром.

В Москве в ближайшее время ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС России по столице.

МЧС сообщило о приближении к Москве грозы. Она будет сопровождаться сильным ветром.

Такие условия в столице будут до 21:00 по московскому времени, узнали в Росгидромете.

При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в субботу МЧС сообщило, что в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой 32 градуса.

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