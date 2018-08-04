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Минобороны России рассказало о письме Герасимова Данфорду

14:47
  • суббота
  • 04 августа 2018

Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил в июле письмо руководителю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду. Об этом сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России подтвердило, что начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов в июле направил письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи. При этом ведомство отметило, что разочаровано в действиях американской стороны, передает "Интерфакс".

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - говорится в сообщении российского министерства обороны.

Также в Минобороны заявили, что Герасимов в ответ на обращение Данфорда по итогам российско-американского саммита в Хельсинки проинформировал о принимаемых российской стороной совместно с властями Сирии мерах по стабилизации обстановки.

"В частности, речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря Рукбан в контролируемом США районе Эт-Танф и создания необходимых условий для их возвращения в свои дома", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, "решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды".

Еще в Минобороны заявили, что действующий канал связи между генштабами России и США позволяет предотвращать военные инциденты и находить взаимоприемлемые решения с учетом интересов России и США.

"Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", - отметили в Минобороны, прокомментировав огласку Вашингтоном письма Герасимова Данфорду.

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